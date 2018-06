Athen (AFP) Der neue griechische Regierungschef Antonis Samaras ist nach seiner Augenoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 61-Jährige solle noch mindestens eine Woche zu Hause bleiben und sich erholen, berichtete am Montag der staatliche Fernsehsender NET. Samaras war am Samstag wegen einer Netzhautablösung in einem Athener Krankenhaus operiert worden. Er war erst in der vergangenen Woche als Regierungschef vereidigt worden, nachdem seine konservative Nea Dimokratia die Parlamentswahl gewonnen hatte.

