Herrstein (dpa) - Nach einer Bluttat an ihrer zweijährigen Enkelin sitzt die 55-jährige Großmutter in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Bad Kreuznach erließ Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag. Das Kind sei an massiven Schnittverletzungen am Hals gestorben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Großmutter steht im dringenden Verdacht, ihre Enkelin mit einem Messer umgebracht zu haben. Die Frau war laut Polizei betrunken gewesen. Der Großvater hatte das Kind gefunden. Die Eltern der Zweijährigen hatten das Kind vorübergehend bei den Großeltern gelassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.