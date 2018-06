Helsinki (SID) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) ist mit 93 Athleten (47 Männer, 46 Frauen) am Start bei den am Mittwoch in Helsinki beginnenden 21. Europameisterschaften (27. Juni bis 1. Juli). Verletzungsbedingt abgesagt hatten Speerwurf-Weltmeister Matthias de Zordo (Saarbrücken), nach EM-Bronze 2010 Kugelstoßer Ralf Bartels (Neubrandenburg) sowie 400-m-Hürdenläufer Silvio Schirrmeister (Chemnitz).

Im Speerwurf rückt der deutsche Überraschungsmeister Thomas Röhler (Jena) nach, über 400 m Hürden Vizemeister Tobias Giehl (LG Würm Athletik).