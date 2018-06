Monte Carlo (SID) - Die Leichtathletik-Legenden Sergej Bubka (Ukraine) und Sebastian Coe (Großbritannien) sind als die letzten beiden von 24 Gründungsmitgliedern in die Hall of Fame der IAAF berufen worden. Das gab der Leichtathletik-Weltverband am Montag bekannt.

Der 48-jährige Bubka gewann 1988 Olympia-Gold im Stabhochsprung, kürte sich zwischen 1983 und 1997 sechs Mal in Folge zum Weltmeister und sprang 35 Weltrekorde. Der sieben Jahre ältere Coe, Vorsitzender des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August), holte bei den Spielen 1980 und 1984 Gold über 1500 m und lief 1979 innerhalb von nur 41 Tagen drei Weltrekorde.

Neben Bubka und Coe gehören unter anderem die ehemaligen Sprinter Fanny Blankers Koen (Niederlande) und Carl Lewis (USA) sowie die Langstrecken-Asse Paavo Nurmi (Finnland) und Emil Zatopek (Tschechien) der neugegründeten Ruhmeshalle an.

"Mit Sergej und Sebastian ehren wir zwei große Champions, deren Beitrag zum Erfolg unseres Sports nicht unterschätzt werden kann", sagte IAAF-Präsident Lamine Diack. Die Hall of Fame soll am 24. November 2012 im Rahmen einer Gala zum hundertjährigen Bestehen der IAAF offiziell eröffnet werden.