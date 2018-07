Özil: Sind hier für den EM-Titel

Danzig (dpa) - Die neue deutsche Spieler-Generation lässt sich nicht vom Italien-Fluch der Fußball-Nationalmannschaft beeindrucken. Was in der Vergangenheit war, zähle nicht mehr, sagte Mesut Özil am Montag in Danzig zur Statistik, dass Deutschland bei einem großen Turnier noch nie gegen den viermaligen Weltmeister gewinnen konnte. Er glaube, dass die anderen Nationen großen Respekt hätten. Das Ziel sei der EM-Titel, erklärte der Mittelfeldspieler von Real Madrid.

Schweinsteiger fühlt sich fit für Italien-Hit

Danzig (dpa) - Der von einer Knöchelblessur geplagte Bastian Schweinsteiger sieht keine Gefahr für seinen Einsatz im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Italien. Er fühle sich fit, um in der Startformation spielen zu können, erklärte der Vizekapitän am Montag im ARD-Hörfunk. Auch das im Elfmeterschießen verlorene Champions-League-Finale mit dem FC Bayern München gegen den FC Chelsea habe er unter den gleichen Voraussetzungen bestritten, bemerkte Schweinsteiger.

Merkel will sich noch nicht auf Besuch bei EM-Endspiel festlegen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich doch noch nicht festlegen, ob sie bei einem Einzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins EM-Finale nach Kiew reist. Darüber werde kurzfristig entschieden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Am Wochenende hatte Teammanager Oliver Bierhoff gesagt, die Kanzlerin habe der Mannschaft nach dem Viertelfinal-Erfolg bei einem Besuch in der Kabine zugesagt, auch zum Endspiel in Kiew am 1. Juli zu kommen.

Italiens Coach Prandelli will DFB-Elf taktisch überraschen

Krakau (dpa) - Italiens Fußball-Nationaltrainer Cesare Prandelli geht selbstbewusst ins EM-Halbfinale gegen Deutschland. Er sei sicher, Deutschland mit einigen taktischen Ideen in Schwierigkeiten bringen zu können, sagte der 54-Jährige am Montag im Casa Azzurri. Wenn seine Azzurri am Donnerstag in Warschau gut vorbereitet in die Partie gingen, hätten sie Siegchancen.

Franzose Lannoy pfeift deutsches Halbfinale gegen Italien

Warschau (dpa) - Der Franzose Stéphane Lannoy pfeift am Donnerstag das EM-Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien in Warschau. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag mit. Der 42-Jährige leitete bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine bereits das erste Spiel der DFB-Elf gegen Portugal (1:0). Schiedsrichter des ersten Halbfinals zwischen Spanien und Portugal am Mittwoch in Donezk ist der Türke Cüneyt Cakir. Den Unparteiischen für das Endspiel am Sonntag in Kiew gibt die UEFA am Freitag bekannt.

Podolski für polnischen Trainer der «Weiß-Roten»

Warschau/Danzig (dpa) - Nach dem EM-Aus von Co-Gastgeber Polen hält der deutsche Nationalspieler Lukas Podolski einen Einheimischen für die beste Lösung bei der Suche nach einem neuen Nationaltrainer der «Weiß-Roten». Ein Pole kenne die Mentalität der polnischen Fußballer einfach besser, zitierten polnische Medien am Montag den in Polen geborenen Podolski. Der Nachfolger von Franciszek Smuda müsse polnisch sprechen können und sich mit dem Land identifizieren, begründete Podolski.

Trotz EM-Debakels: Van Marwijk vor Verbleib als Oranje-Coach

Zeist (dpa) - Trotz des Debakels bei der Fußball-EM soll Bert van Marwijk Trainer der niederländischen Nationalmannschaft bleiben. Der Bondscoach traf sich bereits am vergangenen Donnerstag mit KNVB-Direktor Bert van Oostveen, um in der Verbandszentrale in Zeist die Gründe für das Vorrunden-Aus des Vize-Weltmeisters bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine zu erörtern. Nach Informationen des «Algemeen Dagblad» vom Montag besteht seitdem im Königlichen Niederländischen Fußball-Verband Einigkeit, van Marwijk die Möglichkeit zum Neuaufbau des Oranje-Teams zu geben.

Lisicki in Wimbledon in der zweiten Runde - Kamke raus

London (dpa) - Vorjahres-Halbfinalistin Sabine Lisicki hat in Wimbledon souverän die zweite Runde erreicht. Nach zuletzt vier Erstrunden-Pleiten in Serie gewann die Tennisspielerin aus Berlin gegen die aufstrebende Kroatin Petra Martic mit 6:4, 6:2. Tobias Kamke aus Lübeck verlor klar mit 2:6, 2:6, 2:6 gegen den an Nummer 18 gesetzten Franzosen Richard Gasquet.

Hürdensprinterin Nytra und Pollmächer sagen EM-Start ab

Helsinki (dpa) - Die Europameisterschafts-Dritte Carolin Nytra von der MTG Mannheim hat ihren Start im Hürdensprint bei der EM in Helsinki wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel abgesagt. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag mitteilte, ist dies eine Vorsichtsmaßnahme um eine erfolgreiche Teilnahme an den Olympischen Spielen in London nicht zu gefährden. Ebenfalls nicht mit nach Finnland reisen wird Langstreckler André Pollmächer aus Düsseldorf. Der für den 10 000-Meter-Lauf nominierte Läufer leidet unter Schmerzen an der Achillessehne. Das DLV-Team für die am Mittwoch beginnenden europäischen Titelkämpfe reduziert sich nach diesen beiden Absagen auf 91 Athleten.

Dagmar Freitag: Brauchen mehr Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften

Berlin (dpa) - Nach den Doping-Anschuldigungen gegen einen Professor aus Saarbrücken hat die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag von den Bundesländern die Einrichtung von mehr Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gefordert. «Die 'Causa Saarbrücken' zeigt: Wenn wir Erfolge bei der Aufdeckung von Strukturen des Dopings in Deutschland erzielen, haben wir das in der Regel ermittelnden Fachleuten zu verdanken. Daher erneuere ich meine Forderung, dass auch die anderen Bundesländer über Bayern und Baden-Württemberg hinaus über die Einrichtung von Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften nachdenken», sagte Freitag der Nachrichtenagentur dpa am Montag.

DLV-Präsident Prokop für deutsche Sommerspiele-Bewerbung

Helsinki (dpa) - DLV-Präsident Clemens Prokop setzt sich für eine deutsche Bewerbung um Olympische Sommerspiele ein. «Nach 1972 in München muss Deutschland sich als Sportnation und offene Kulturnation der Welt wieder präsentieren», erklärte der Chef des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. «Deshalb plädiere ich dafür, dass Deutschland sich wieder dafür bewirbt. Deutschland sollte sich ins Gespräch bringen und am Ball bleiben.» Prokop bedauert, dass nach der Bewerbung Münchens um die Olympischen Winterspiele 2018 nicht ein weiterer Versuch unternommen wurde.

Wachablösung im Volleyball: von Moltke gibt Präsidentenamt ab

Frankfurt/Main (dpa) - Nach mehr als 15 Jahren an der Spitze des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wird Präsident Werner von Moltke sein Amt nach den Sommerspielen in London zur Verfügung stellen. «Ich hinterlasse ein bestelltes Haus», erklärte der 76-Jährige nach DVV-Angaben vom Montag. «Der Zeitpunkt nach den Olympischen Spielen in London ist richtig, weil dann der nächste olympische Zyklus vorbereitet werden muss.» Nachfolger soll der 50 Jahre alte Diplom-Sportökonom Thomas Krohne werden. Er soll am 25. August auf einem außerordentlichen Verbandstag gewählt werden.

Nowitzki und Mavericks bestreiten Testmatch bei ALBA Berlin

Berlin (dpa) - Berlin darf sich auf einen Basketball-Leckerbissen freuen: NBA-Superstar Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks werden im Rahmen der Saisonvorbereitung am 6. Oktober ein Testmatch in der Hauptstadt bestreiten. Wie die europäische EuroLeague am Montag bestätigte, kommt der Vorjahreschampion aus Nordamerika für eine Partie gegen den achtmaligen deutschen Meister ALBA nach Deutschland.

Justin Gatlin in starken 9,80 Sekunden US-Meister

Eugene (dpa) - Justin Gatlin hat mit einem Superlauf im Finale der US Olympic-Trials in Eugene (Oregon) eine Kampfansage an den jamaikanischen Olympiasieger Usain Bolt gemacht. Gatlin gewann am Sonntag (Ortszeit) bei regulären Rückenwind von 1,8 Metern/Sekunde die 100 Meter in sehr guten 9,80 Sekunden. Nur Bolt war in diesem Jahr mit 9,76 und 9,79 Sekunden bislang zweimal schneller gelaufen. Hinter Athen-Olympiasieger Gatlin schafften Tyson Gay (9,86) und Ryan Bailey (9,93) auf den Plätzen zwei und drei die Qualifikation für die Sommerspiele in London vom 27. Juli bis 12. August.