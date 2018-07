Köln (SID) - Sieben deutsche Spieler greifen zum Auftakt der 126. All England Championships in Wimbledon zum Schläger. Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber misst sich im Damen-Einzel nach ihrer Finalniederlage von Eastbourne mit der Tschechin Lucie Hradecka. Sabine Lisicki spielt gegen die Kroatin Petra Martic und Mona Barthel gegen die Russin Wera Swonarewa. Bei den Männern trifft 's-Hertogenbosch-Finalist Philipp Petzschner auf den Russen Dimitri Tursonow, Florian Mayer auf den Slowenen Blaz Kavcic und Benjamin Becker auf James Blake aus den USA. Spielbeginn in Wimbledon ist um 12.30 Uhr.