Frankfurt/Main (SID) - Einen Monat vor den Olympischen Spielen in London droht dem deutschen Spitzensport ein erneuter Dopingskandal. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland, der enge Kontakte zu einem bereits verurteilten Doping-Dealer aus Bayern gepflegt haben soll.

Der Stützpunkt wollte sich am Dienstag nicht zu dem Fall äußern und verwies auf eine eigens einberufene Pressekonferenz am Mittwoch. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) bestätigte aber, dass sich die Task Force der NADA mit dem Fall beschäftige. "Die NADA steht in Kontakt mit dem DOSB, der Staatsanwaltschaft München sowie dem Olympiastützpunkt", sagte NADA-Sprecher Berthold Mertes dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) reagierte in einer Stellungnahme gelassen und begrüßte "den konsequenten Schritt des OSP, die Zusammenarbeit mit dem auf Honorarbasis im Bereich der Ernährungsberatung tätigen Mitarbeiter umgehend zu beenden und die NADA einzuschalten", sagte DOSB-Sprecher Christian Klaue: "Der DOSB hofft, dass die NADA schnellstmöglich Einsicht in die Ermittlungsakten erhält, um gegebenenfalls sportrechtliche Schritte einleiten zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob Athletinnen oder Athleten gegen den NADA- bzw. WADA-Code verstoßen haben."

Erhärten sich die Vorwürfe, wäre der OSP Rheinland-Pfalz/Saarland nach dem Thüringer Stützpunkt in Erfurt der zweite mit einem Doping-Problem. Der Fall um den Erfurter Mediziner Andreas Franke zieht sich schon seit Monaten hin. Zuletzt hatte die NADA ein erstes Sportschiedsgerichts-Verfahren gegen einen Athleten eingeleitet, der vor dem umstrittenen Stichtag 1. Januar 2011 bei Franke gewesen war.