Birmingham (SID) - Mit Rekordsprüngen haben die britischen Leichtathleten bei ihren Olympiatrials in Birmingham aufgewartet. Shara Proctor sprang 6,95 m weit und gehört bei den am Mittwoch in Helsinki beginnenden Europameisterschaften ebenso zum Kreis der Medaillenkandidatinnen wie Stabhochspringerin Holly Bleasdale nach ihrer Steigerung auf 4,71 m.

Insgesamt erfüllten 21 weitere Briten die Voraussetzung für die erst später erfolgende Olympia-Nominierung. Zu ihnen zählt auch Andrew Pozzi, der die 110 m Hürden in guten 13,38 Sekunden vor Laurence Clarke (13,45) und Europameister Andy Turner (13,52) gewann.

Nur 2,28 m schaffte der in diesem Jahr auf 2,36 m verbesserte Hochspringer Robbie Grabarz. Über 200 m siegte James Ellington (20.56), der Aufsehen erregt hatte, als er im Kampf um finanzielle Mittel zur Olympiavorbereitung seine Vermarktungsrechte über Ebay anbot.

Erfolglos war dagegen bei den UK-Trials Dwayne Chambers, der die geforderte Norm von 10,18 als 100-m-Sieger in 10,25 verfehlte. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte ihm im April grundsätzlich eine Teilnahme in London ermöglicht. Das Schiedsgericht in Lausanne war zur Auffassung gekommen, die Haltung des britischen Olympia-Komitees (BOA), frühere Dopingsünder wie Chambers lebenslang von Olympia auszuschließen, sei nicht mit den Code der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA vereinbar.