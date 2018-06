Rotterdam (SID) - Als erste niederländische Sportlerin wird Dressur-Reiterin Anky van Grunsven in London (27. Juli bis 12. August) zum siebten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Bondscoach und Ehemann Sjef Janssen nominierte die dreimalige Einzel-Olympiasiegerin (2000 bis 2008) mit ihrem Goldpferd Salinero. Dazu wurden Edward Gal mit Undercover und Europameisterin Adelinde Cornelissen mit Parzifal in die Mannschaft berufen.

Europameisterin Cornelissen muss wegen einer Verletzung ihres Top-Pferdes Parzival am 30. Juni bei einem kleinen Turnier in Ermelo noch einen Leistungsnachweis erbringen. Um den vierten Startplatz als Einzelreiter streiten sich Patrick van der Mer mit Uzzo und Imke Schellekens-Bartels mit Toots. Die Entscheidung soll beim CHIO in Aachen (2. bis 8. Juli) fallen.

Die 44 Jahre alte van Grunsven nahm 1988 in Seoul zum ersten Mal an Olympischen Spielen teil. Nachdem sie nach Hongkong 2008 eine fast drei Jahre lange Wettkampfpause eingelegt hatte, löste sie am Wochenende beim CHIO in Rotterdam mit dem 18 Jahre alten Salinero doch noch das Ticket für London. Das Paar holte den zweiten Platz in der Kür hinter der Schwedin Tinne Vilhelmson-Silven.