London (SID) - Titelverteidiger Novak Djokovic hat in Wimbledon die zweite Runde erreicht. Der 25-jährige Serbe setzte sich im ersten Spiel auf dem Center Court problemlos gegen den Spanier Juan Carlos Ferrero 6:3, 6:3, 6:1 durch. Der Weltranglistenerste hatte zuletzt in Paris das Finale der French Open erreicht, dort allerdings gegen den Spanier Rafael Nadal den angestrebten Grand Slam mit vier Siegen bei allen vier Majors in Serie verpasst.

Auf dem Weg zu seinem möglichen siebten Wimbledontitel hat der Weltranglistendritte Roger Federer die erste Hürde im Eiltempo genommen. Der 30-jährige Schweizer ließ seinem bemitleidenswerten Gegner Albert Ramos (Spanien) beim 6:1, 6:1, 6:1 nur drei Spiele. In Runde zwei trifft der Grand-Slam-Rekordchampion auf den Italiener Fabio Fognini.

Überraschend gescheitert ist dagegen Tomas Berdych. Der tschechische Weltranglistensiebte, der 2010 im Wimbledonfinale gegen Rafael Nadal verloren hatte, unterlag dem Esten Ernests Gulbis, Nummer 87 im Ranking, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:7 (4:7).

Die Nummer eins bei den Damen zog problemlos in die zweite Runde des mit 20 Millionen Euro dotierten Grand-Slam-Turniers ein. French-Open-Siegerin Maria Scharapowa (Russland) gewann gegen die Australierin Anastasia Rodionova 6:2, 6:3. In Paris hatte die 25-jährige Scharapowa ihren persönlichen Karriere-Grand-Slam perfekt gemacht und nach Wimbledon (2004), den US Open (2006) und den Australian Open (2008) auch das wichtigste Sandplatzturnier der Welt gewonnen.

Bei ihrem letzten Auftritt im All England Club steht auch die Belgierin Kim Clijsters in der zweiten Runde. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin setzte sich im Duell der ehemaligen Weltranglistenersten gegen Jelena Jankovic (Serbien/Nr. 18) 6:2, 6:4 durch. Die 29-Jährige hat angekündigt, nach den US Open in New York ihre Karriere beenden zu wollen.