London (SID) - Tennisprofi Tobias Kamke ist erwartungsgemäß in der ersten Runde von Wimbledon gescheitert. Der Lübecker unterlag dem an Position 18 gesetzten Franzosen Richard Gasquet 2:6, 2:6, 2:6. Für den Weltranglisten-84. war es bereits die zehnte Erstrundenniederlage in diesem Jahr. Vor zwei Jahren hatte der 26-Jährige die dritte Runde beim wichtigsten Tennisturnier der Welt erreicht und damit sein bis heute bestes Ergebnis bei einem der vier Majors erzielt.