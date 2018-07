Nikosia (AFP) Zypern hat offiziell Finanzhilfen der Eurozone beantragt. Die Regierung in Nikosia stellte einen entsprechenden Antrag in Brüssel, wie aus einer am Montag in Nikosia verbreiteten Erklärung hervorgeht. Die zyprischen Banken sind vor allem wegen der beispiellosen Krise der griechischen Finanzbranche in Bedrängnis.

