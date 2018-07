Kairo (AFP) Die ägyptische Armee darf einem Gerichtsurteil zufolge künftig keine Zivilisten mehr festnehmen. Das Verwaltungsgericht in Kairo kippte am Dienstag eine Entscheidung des Justizministeriums, mit der Militärpolizei und Militärgeheimdienst die Festnahme von Zivilisten gestattet worden war. Dieses Vorrecht war eigentlich Ende Mai mit der Aufhebung des Ausnahmezustands abgeschafft worden. Am 13. Juni hatte Justizminister Adel Abdelhamid diese Befugnis jedoch wieder eingeführt. Mit seinem Urteil reagierte das Verwaltungsgericht auf eine Beschwerde von 17 Menschenrechtsgruppen.

