Brüssel (AFP) Belgien will fast tausend öffentliche Gebäude ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgen. Für 988 Gebäude in Brüssel, Flandern und der Wallonie, die für insgesamt rund 80 Prozent des Bedarfs stünden, würden für das Jahr 2013 Angebote eingeholt, teilte der zuständige Staatssekretär Servais Verherstraeten am Dienstag in Brüssel mit. Neben Wind und Sonne könnten auch Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme für den sogenannten grünen Strom zum Einsatz kommen, berichtete die Agentur Belga. Für die Gasversorgung solle Gas zum Beispiel aus Kläranlagen zum Einsatz kommen.

