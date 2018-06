Washington (dpa) - In Colorado kämpft die Feuerwehr weiter gegen die heftigen Waldbrände an. In dem westlichen US-Staat wüten nach Angaben der Nationalen Brandschutzbehörde acht große Feuer. An einigen Stellen konnten die Flammen zurückgedrängt werden. Tausende Menschen waren vor den Bränden geflohen. Im Gebiet um Colorado Springs konnten viele Anwohner mittlerweile in ihre Häuser zurück. Die Feuerwehr ist darauf eingestellt, dass sie noch wochenlang im Einsatz sein wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.