Kiew (AFP) Der Berufungsprozess um die Verurteilung der früheren ukrainischen Regierungschefin Julia Timoschenko zu sieben Jahren Haft ist auf die Zeit nach der Austragung der Fußball-Europameisterschaft vertagt worden. Das Kassationsgericht in Kiew entschied am Dienstag, dass das Verfahren am 12. Juli fortgesetzt werden soll. Timoschenkos Anwalt Sergij Wlasenko beschuldigte die Führung des Landes, sie wolle seine Mandantin mit allen Mitteln daran hindern, bei den Parlamentswahlen im Oktober zu kandidieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.