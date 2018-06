Düsseldorf (AFP) Im Streit zwischen Dr. Oetker und Aldi Süd über ihre Puddings mit Kuhflecken-Muster wird das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am 24. Juli eine Entscheidung verkünden. Dies sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag nach der mündlichen Berufungsverhandlung. Das Verfahren war in die zweite Runde gegangen, nachdem Dr. Oetker gegen eine Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf Berufung eingelegt hatte.

