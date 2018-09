Luxemburg (AFP) Die Europäische Union will Beitrittsverhandlungen mit Montenegro aufnehmen. Das empfahlen die Europaminister der EU-Mitgliedsländer am Dienstag in Luxemburg, wie EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle über das Internet-Kurznachrichtenportal Twitter mitteilte. Die offizielle Entscheidung müssen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder noch auf ihrem Gipfeltreffen Ende der Woche treffen. Dies gilt nun aber als Formsache.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.