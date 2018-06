Berlin (AFP) Im Streit um die Kürzung der Solarförderung sind sich Bundestag und Bundesrat näher gekommen. "Es gab bei Verhandlungen am Montag eine erste Einigung auf Eckpunkte", hieß es am Dienstag aus Kreisen der Verhandlungsteilnehmer. Noch liege aber "keine abschließende Verständigung" vor. Diese muss nun schnell ausgearbeitet werden, denn der Vermittlungsausschuss soll bereits am Mittwoch über das Thema entscheiden. Die Länder hatten nach dem Ja des Bundestages die Pläne der Koalition im Mai im Bundesrat gestoppt.

