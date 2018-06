New York (AFP) Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von 28 spanischen Banken herabgestuft. Die Bonitätsnoten wurden je nach Geldinstitut um ein bis vier Stufen gesenkt, wie Moody's am Montag in New York mitteilte. Moody's begründete die Entscheidung mit den zu erwartenden steigenden Verlusten aus der Immobilienkrise sowie der gesunkenen Kreditwürdigkeit Spaniens insgesamt.

