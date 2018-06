Münster (AFP) Die Suche nach einem verschollenen Lottogewinner in Nordrhein-Westfalen hat ein glückliches Ende genommen. Der Mann wurde durch eine großangelegte Informationsaktion in den Lotto-Annahmestellen auf die Suche aufmerksam und entdeckte daraufhin seinen alten, schon vergessenen Tippschein wieder, wie ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Lottogesellschaft WestLotto am Dienstag in Münster mitteilte. Er erhalte nun seinen Jackpot von mehr als 3,5 Millionen Euro. Der Mann war erst vor kurzem aus einem längeren Urlaub heimgekehrt.

