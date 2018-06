Brüssel/Berlin/Paris (dpa) - Europa steht vor entscheidenden Weichenstellungen. Beim EU-Gipfel in Brüssel soll die Währungsunion grundlegend reformiert werden. Die Finanzminister der wichtigsten Länder treffen sich am Abend in Paris.

