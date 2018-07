London (SID) - Der französische Nationalspieler Olivier Giroud wird definitiv Teamkollege von Lukas Podolski und Per Mertesacker beim englischen Fußball-Traditionsklub FC Arsenal. Dies gab der Londoner Traditionsklub am Dienstag bekannt. Für umgerechnet knapp 15 Millionen Euro haben die Gunners den 25 Jahre alten Torjäger von Meister HSC Montpellier unter Vertrag genommen. Den Medizincheck brachte EM-Teilnehmer Giroud erfolgreich hinter sich.

"Ich bin sehr froh, Teil dieser großartigen Mannschaft im englischen Fußball zu sein. Die Art des Fußballs hat mich immer angezogen. Ich will Großes erreichen", sagte Giroud. Arsenal-Teammanager Arsene Wenger äußerte: "Er hat eine sehr gute physische Präsenz und ist außergewöhnlich im Kopfballspiel. Außerdem verfügt er über eine großartige Arbeitsmoral."

An Giroud, mit 21 Treffer zusammen mit Nene (Paris St. Germain) Top-Torjäger der Ligue 1 in der abgelaufenen Saison, war zwischenzeitlich auch der deutsche Rekordmeister Bayern München interessiert. Nach eingehenden Beobachtungen nahmen die Münchner aber Abstand von einer Verpflichtung und holten stattdessen den Peruaner Claudio Pizarro von Werder Bremen zurück an die Isar.

Die Kanoniere haben damit ihre Offenive für die kommende Saison enorm verstärkt. Podolski und Giroud sind die neuen Stars, der Niederländer Robin van Persie ist der aktuelle Premier-League-Torschützenkönig (30 Treffer).