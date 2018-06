Berlin (SID) - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat zwei Tage nach dem Vorbereitungsstart wichtige Personalentscheidungen getroffen und Peer Kluge von Schalke 04 verpflichtet. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler bestritt bisher 218 Bundesligaspiele und unterschrieb in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag. "Mit Peer Kluge haben wir einen Spieler verpflichtet, der uns mit seiner Qualität und seiner Erfahrung absolut weiterhelfen wird", sagte Manager Michael Preetz.

Zudem passten die Berliner die Verträge mit den Abwehrspielern Maik Franz und Felix Bastians an die 2. Liga an. Beide werden damit auch in der Saison 2012/2013 für die Hertha auflaufen. Franz hatte einen Großteil der vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst.

"Ab sofort heißt es für das gesamte Team und auch für mich persönlich, einen Schlussstrich unter die letzte Saison zu ziehen und die Mission Wiederaufstieg konsequent und erfolgreich anzugehen", erklärte der 30-Jährige.