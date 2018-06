Köln (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Testspiele türkischer Vereine in Deutschland untersagt. "Unsere Entscheidung betrifft alle Verbände und Vereine, bei denen es in der Vergangenheit zu Störungen kam. Maßgeblich sind dabei für uns ausschließlich sicherheitsrelevante Aspekte. Es geht darum, Gefährdungslagen auszuschließen und zusätzliche Belastungen für die Polizei zu vermeiden", sagte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock dem Kölner Express.

Das Blatt zitiert aus einer Mail vom DFB an die Veranstalter: "Die sicherheitstechnische Einstufung dieses Spiels vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion rund um das illegale Abbrennen von Pyro-Technik lassen derzeit eine Genehmigung dieses Spiels in Deutschland nicht zu."

Vor allem die Fans von Fenerbahce Istanbul in Deutschland sind betroffen. Der DFB erteilte aus Sicherheitsbedenken keine Genehmigung für die Partie von Fenerbahce am 25. Juli in Köln gegen den spanischen Klub FC Getafe. Auch die geplanten Testspiele in Krefeld gegen Real Mallorca (21. Juli) und den FC St. Pauli (23. Juli) werden untersagt. Trabzonspor wird in Krefeld nicht gegen Uerdingen und Tilburg testen können. Untersagt ist auch ein Test von Meister Galatasaray in Rosenheim.