Rom (AFP) In einem Schlag gegen die Mafia hat die italienische Polizei in Neapel die Patin eines Camorra-Clans und 65 weitere Verdächtige festgenommen. Die blonde Patin Raffaella D'Alterio sei im Morgengrauen in Handschellen abgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Insgesamt seien 66 Verdächtige mit Verbindungen zum Pianese-D'Alterio-Clan in Nordneapel gefasst worden. Ihnen werden Erpressung, Raub, Drogenhandel und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

