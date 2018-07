Bogotá (AFP) Die kolumbianischen Behörden haben der FARC-Guerilla vorgeworfen, Minderjährige für Selbstmordattentate zu missbrauchen. Die Polizei stieß nach eigenen Angaben vom Montag (Ortszeit) in der nördlichen Provinz Norte de Santander auf zwei mit Sprengstoff ausgerüstete junge FARC-Aktivisten, einer davon bereits tot. In einem den Medien vorgespielten Video ist ein junges Mädchen zu sehen, das am Bein verletzt ist und dessen Körper grün angemalt ist - laut Polizei die typische Tarnfarbe der FARC.

