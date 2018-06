Helsinki (SID) - Frankreichs Top-Sprinter Christophe Lemaitre wird bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki (27. Juni bis 1. Juli) nicht über 200 m starten. "In diesem Jahr kommen noch die Olympischen Spiele", sagte der 21-Jährige, "da muss ich mit meinen Kräften haushalten." Vor zwei Jahren hatte Lemaitre in Barcelona das Triple geholt mit Gold über 100 m, 200 m und Frankreichs Sprintstaffel.

Über die prestigeträchtigen 100 m peilt Lemaitre, der 2011 als bisher einziger weißer Sprinter die Schallmauer von zehn Sekunden knacken konnte (9,92), erneut eine Top-Zeit an. "Ich weiß, dass ich unter zehn Sekunden laufen kann", sagte Lemaitre, "wenn ich es hier nicht schaffen kann, werde ich es später in der Saison zeigen."

Nicht profitieren von Lemaitres 200-m-Verzicht kann der Leverkusener Aleixo-Platini Menga, mit seinen 20,33 Sekunden Nummer drei unter den EM-Teilnehmern. Der 24-Jährige fiel am Dienstag wegen des Verdachtes einer Kreuzbandverletzung aus.