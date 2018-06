Helsinki (SID) - Die 90 Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) können sich bei den Europameisterschaften in Helsinki (27. Juni bis 1. Juli) auf große mediale Aufmerksamkeit freuen. Von den Titelkämpfen aus der finnischen Hauptstadt senden 38 Fernsehanstalten etwa 957 Stunden live aus dem Olympiastadion (1075 Stunden insgesamt). In Deutschland übertragen ARD und ZDF rund 40 Stunden live. Hinzu kommen Berichte in den Nachrichten- und Magazin-Sendungen. Auch Eurosport berichtet im großen Umfang.

Zudem sind 200 Print-Journalisten und 170 Fotografen für die Wettkämpfe akkreditiert. "Das zeigt den Wert dieser Europameisterschaften", sagte Hansjörg Wirz, Präsident des Europäischen Leichtathletik-Verbandes (EAA), "die Leichtathletik braucht eine solche Plattform."