Helsinki (SID) - Als einer der letzten wird Teamkapitän Robert Harting am Donnerstag bei der Leichtathletik-EM in Helsinki im deutschen Mannschaftshotel "an Bord" gehen. Nach dem Diskus-Weltmeister folgen anderntags nur noch drei andere Athleten aus dem insgesamt 90-köpfigen Team. Harting, 2010 EM-Zweiter, bestreitet am Freitag die Qualifikation und Samstag das Finale. Am Sonntag fliegt er nach der Siegerehrung zurück nach Berlin.

Der 27 Jahre alte Berliner folgt als Teamkapitän Kugelstoßer Ralf Bartels (Neubrandenburg), der zwei Jahre nach dem EM-Bronze von Barcelona nach einer Verletzung auf seine Teilnahme verzichtete. Bei den Frauen ist Bartels Disziplinkollegin Nadine Kleinert, 2009 WM-Zweite, Kapitän der ebenfalls 45-köpfigen Mannschaft.