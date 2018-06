Eugene (SID) - Der Hochsprung-Weltmeister patzte im Regen, fliegt aber trotzdem nach London: Jesse Williams, mit 2,36 m weltweit die Nummer zwei in diesem Jahr, verpasste bei den US-Trials der Leichtathleten in Eugene/Oregon als Vierter in enttäuschenden 2,28 m die direkte Qualifikation für Olympia in London, hatte dann aber großes Glück. Weil der mit gleicher Höhe drittplatzierte Nick Ross noch nicht die Olympia-Norm hatte, darf stattdessen Williams die Reise über den Großen Teich antreten. "Wenn ich es nicht ins Team geschafft hätte, wäre das ein Desaster gewesen", sagte Williams, der in der Jahres-Weltrangliste nur einen Zentimeter hinter Russlands Vize-Europameister Iwan Uchow (2,37) liegt.

Nachdem er die 2,31 m zum dritten Mal gerissen hatte, ging Jesse Williams nervlich durch die Hölle. "Ich war noch niemals in einer so dramatischen Situation, dass ich jemandem gewünscht habe, dass er patzt", sagte der 28 Jahre alte Kalifornier, "er hatte gute Versuche über 2,31. Ich habe da gesessen und gedacht: reiße, reiße. So etwas tue ich in einem Wettkampf normalerweise nicht." Beide Springer hatten zuvor jeweils drei Fehlversuche, Williams jedoch den spätesten und wurde damit Vierter.

Unterdessen sorgte Nick Symmonds mit einer 800-m-Weltklassezeit im Regen für den sportlichen Höhepunkt des fünften Tages. In 1:43,92 Minuten lief der 28 Jahre alte WM-Fünfte als US-Meister die zweitbeste Saisonzeit eines Nichtafrikaners und ist Achter der Weltrangliste. Ins US-Team für London (27. Juli bis 12. August) schaffte es als Zweiter in 1:44,64 auch der bereits 35 Jahre alte Khadevis Robinson. Bei den Frauen überzeugte die Weltranglistenzweite Alysia Montano in 1:59,08 Minuten.

Im Speerwurf der Männer scheiterte selbst Sieger Sam Humphreys mit 81,86 m an der A-Norm für Olympia. Wenn sie die Normen erreichen, sind normalerweise die ersten Drei aller Disziplinen für die Spiele qualifiziert.

Außergewöhnlich: Um den dritten Startplatz über 100 m der Frauen soll es ein Ausscheidungsrennen zwischen Allyson Felix und Jeneba Tarmoh geben. Beide hatten sich im Finale in 11,07 Sekunden ein "totes" Rennen geliefert. Keine Kamera konnte deutlich machen, wer von beiden vorn lag. Möglicherweise wird sogar ein Münzwurf über das Ticket nach London entscheiden.