München (dpa) - Die frühere «Supertalent»-Jurorin Motsi Mabuse hat hohe Erwartungen an die Zusammenarbeit zwischen Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen in der RTL-Show. Sie glaube, es werde eine großartige Sache, sagte sie am Abend bei der Verleihung der «Diva»-Awards in München. Bohlen und Gottschalk könnten gut aufeinander reagieren: Das könne eine gute Mischung werden. Traurig, dass sie nicht selbst zwischen den beiden in der Jury sitzen wird, sei sie nicht. Sie mache weiter "Let's Dance"» und genieße das auch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.