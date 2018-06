New York (dpa) - Der US-Rapper 50 Cent (36) ist bei einem Autounfall in New York leicht verletzt worden. Wie seine Sprecherin Keesha Johnson am Dienstag der Zeitung «New York Post» bestätigte, war das Auto des Musikers am frühen Morgen auf dem Long Island Expressway in einen Unfall verwickelt.

«Er wurde in einem New Yorker Krankenhaus wegen leichter Hals- und Rückenverletzungen behandelt», so Johnson. 50 Cent, der auf den bürgerlichen Namen Curtis James Jackson hört, sei bereits wieder aus der Klinik entlassen worden. «Es geht ihm gut», so die Sprecherin.

Bericht bei «New York Post»