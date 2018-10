Brüssel (dpa) - Nach dem Abschuss eines türkischen Kampfflugzeuges hat die Nato Syrien vor einer Wiederholung einer solchen militärischen Aktion gewarnt. Bei einer von der Türkei beantragten Sondersitzung des Nato-Rates verurteilte das Bündnis in Brüssel den Abschuss als «inakzeptabel». Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip drohte Syrien, bei weiteren Zwischenfällen mit Gewalt zurückzuschlagen. Die Türkei werde Provokationen nicht ignorieren. In Syrien hält die Gewalt indes weiter an: Binnen weniger Stunden sind laut Aktivisten mindestens 30 Menschen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.