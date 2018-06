Kathmandu (AFP) Bei einem schweren Busunglück im Westen von Nepal sind am Dienstag zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer in einer scharfen Kurve die Kontrolle über den Bus, woraufhin das Fahrzeug von der Straße abkam und 400 Meter tief in eine Schlucht stürzte. Insgesamt saßen 17 Menschen in dem Bus, sieben von ihnen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

