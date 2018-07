Stuttgart (dpa) - Im Prozess um den Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback 1977 wird heute das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Angeklagt ist die damalige RAF-Terroristin Verena Becker. Es ist voraussichtlich der letzte Verhandlungstag in dem seit mehr als anderthalb Jahren dauernden Verfahren. Die Bundesanwaltschaft hatte für die 59-Jährige viereinhalb Jahre Haft wegen Beihilfe beantragt. Der Sohn des Opfers, Michael Buback, war in Stuttgart als Nebenkläger aufgetreten. Er hält Becker für die Schützin.

