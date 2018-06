Bellefonte (SID) - Im Skandal um sexuellen Missbrauch an der Pennsylvania State University hat der für schuldig befundene ehemalige Football-Assistenztrainer Jerry Sandusky erneut seine Unschuld beteuert. "Er möchte der Öffentlichkeit mitteilen, dass er unschuldig ist. Das ist ihm besonders wegen seiner Familie wichtig", sagte sein Anwalt am Montag. Dem 68-Jährigen droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 400 Jahren. Sanduskys Verteidigung hat angekündigt, das Urteil anzufechten.

Am vergangenen Freitag hatte das Gericht in Bellefonte/Pennsylvania Sandusky in 45 von 48 Fällen des sexuellen Missbrauchs für schuldig erklärt. In einem Zeitraum von 15 Jahren soll sich Sandusky an zehn Jungen vergangen haben.