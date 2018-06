Beirut (AFP) Nur wenige Kilometer von der syrischen Hauptstadt Damaskus entfernt hat es nach Angaben der Opposition am Dienstag schwere Kämpfe gegeben. Bei Auseinandersetzungen zwischen der syrischen Armee und Aufständischen in den Vororten Kudsaja und al-Hama seien mindestens sechs Menschen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es war unklar, ob die Opfer Soldaten oder Rebellen waren. Die Kämpfe fanden demnach in der Nähe von Posten der republikanischen Garde statt.

