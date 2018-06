London (SID) - Der Londoner Landregen hat drei deutsche Tennisspieler in Wimbledon zum Nachsitzen gezwungen. Die Begegnungen von Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 22), Björn Phau (Darmstadt) und Dustin Brown (Winsen/Aller) wurden unterbrochen und werden erst am Mittwoch fortgesetzt. Annika Beck (Bonn) feiert am dritten Turniertag ihre Grand-Slam-Premiere gegen Olga Goworzowa (Weißrussland).

Görges führt in ihrem Auftaktmatch gegen Shahar Peer (Israel) 6:2, 2:1. Phau musste gegen Wayne Odesnik (USA) vor Beginn des fünften Durchgangs in die Kabine, während Brown gegen den an Position sieben gesetzten Spanier David Ferrer 6:7 (5:7), 4:6, 1:1 zurückliegt.