Berlin (dpa) - Wer von Deutschland aus mit den Kindern ins Ausland fahren will, braucht von heute an eigene Ausweispapiere für den Nachwuchs. Der Eintrag der Kinder im Reisepass der Eltern ist mit dem heutigen Tag ungültig. Das ergebe sich aus europäischen Vorgaben, heißt es vom Bundesinnenministerium. Die neue Regelung gilt auch für Reisen in EU-Länder. Zur Wahl stehen der Kinderreisepass, der Reisepass und - je nach Reiseland - der Personalausweis.

