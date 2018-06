Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes haben ihre anfänglichen Gewinne am Mittwoch bis zum Mittag wieder abgegeben. Der Leitindex sackte mit 0,05 Prozent ins Minus auf 6133 Punkte.

Nach seinem kräftigen Minus zum Wochenauftakt wegen schwindender Hoffnung vor dem EU-Gipfel hatte sich der Dax am Vortag bei anhaltend nervösem Handel stabilisiert und bewegt sich nun seitwärts. Der MDax verlor zuletzt 0,42 Prozent auf 9921 Punkte, während der TecDax ein knappes Plus von 0,11 Prozent auf 720 Punkte behauptete.

«Die guten Vorgaben aus Übersee hatten dem Markt vor dem EU-Gipfel Halt gegeben», sagte Marktanalyst Lars Kremkow von Activetrades. Spaniens Situation laste aber bis auf weiteres auf der Marktstimmung und die Chancen auf eine positive Wendung seien gering. Die Börsen hätten zwar etliche Risiken bereits eingepreist, jedoch lasse sich das ganze Ausmaß schwer abschätzen und es gebe noch erhebliches Potential für negative Überraschungen.

Commerzbank-Aktien legten 0,45 Prozent auf 1,34 Euro zu. Die Großbank verschärft angesichts der anhaltenden Schuldenkrise und der sich eintrübenden Wirtschaftsaussichten ihren Konzernumbau. Salzgitter leidet unter der Schuldenkrise in Europa. Der Konzern rechnet in seinem Stahlgeschäft nun im laufenden Jahr mit einem Verlust, nachdem zuvor ein ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht gestellt worden war. Die Papiere brachen am MDax-Ende um 7,17 Prozent ein.