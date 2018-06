Hamburg (AFP) Das Bundeskartellamt prüft Beschwerden gegen mehrere Sportartikel-Hersteller, die ihre Lieferungen an Online-Händler wie Amazon und Ebay gestoppt haben sollen. Wie die "Financial Times Deutschland" am Mittwoch berichtete, läuft bereits ein Verfahren gegen den japanischen Laufschuh-Anbieter Asics. Gegen den deutschen Branchenriesen Adidas liegen demnach Beschwerden vor, und auch gegen die US-Firma Nike könnte demnächst ermittelt werden. Das Kartellamt vermutet demnach, dass es durch geänderte Lieferregeln für Online-Händler zu Einschränkungen im Wettbewerb kommt.

