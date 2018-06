München (AFP) BMW hat seine Pläne für eine Zusammenarbeit mit dem US-Autokonzern General Motors (GM) bei der zukunftsträchtigen Brennstoffzellen-Technologie aufgegeben. "Wir reden noch mit GM über Zukunftsthemen, aber nicht mehr über dieses Thema", sagte ein BMW-Sprecher am Mittwoch in München und bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatts" (Donnerstagsausgabe). Zuvor hatten GM und BMW mehrere Monate über eine Allianz in diesem Bereich verhandelt. Im Dezember hatten die Autokonzerne Gespräche über eine Kooperation bei Zukunftstechnologien bestätigt.

