Fürstenfeldbruck (AFP) Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat einen neuen Präsidenten: Die Mitgliederversammlung wählte am Mittwoch Joachim Rukwied im oberbayerischen Fürstenfeldbruck mit 95,4 Prozent der Stimmen an die Spitze des Verbandes. Der 50-Jährige tritt die Nachfolge von Gerd Sonnleitner an, der das Amt des Cheflobbyisten der deutschen Bauern nach 15 Jahren abgibt. Rukwied war der einzige Kandidat. Zu seinen Stellvertretern wurden Udo Folgart aus Brandenburg, Werner Hilse aus Niedersachsen, Norbert Schindler aus Rheinland-Pfalz und Werner Schwarz aus Schleswig-Holstein gewählt.

