Hannover (AFP) Kabeldiebe haben in Norddeutschland die wichtige Bahnstrecke Hannover-Hamburg lahmgelegt. Die Trasse musste in der Nacht zu Mittwoch bei Isernhagen in Niedersachsen wegen der erforderlichen Reparaturarbeiten fast acht Stunden lang gesperrt werden, wie die Bundespolizei in Hannover mitteilte. Insgesamt 107 Züge hätten sich verspätet, die Strecke sei beidseitig blockiert gewesen.

