Berlin (AFP) Wenige Tage vor der Abstimmung über den europäischen Fiskalpakt und den dauerhaften Rettungsschirm ESM hat das Kabinett den mit der Opposition ausgehandelten Wachstumspakt für Europa gebilligt. Dies verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung bekannte sich damit noch einmal zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer, auch wenn diese zunächst nicht in allen 27 EU-Mitgliedstaaten kommen wird. Die Bundesregierung will sich dem Pakt zufolge für die Wachstumsförderung und die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU einsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.