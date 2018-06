Berlin (AFP) Einen Tag vor Beginn des EU-Gipfels hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren entschiedenen Widerstand gegen zentrale Reformvorschläge der EU-Spitze angekündigt. In einer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin kritisierte Merkel am Mittwoch die Überlegungen zu einer gemeinsamen Schuldenaufnahme und -tilgung der Mitgliedsstaaten, die in einem Reformkonzept von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy enthalten sind. In diesem Papier stünden Haftung und Kontrolle "in einem klaren Missverhältnis", sagte Merkel.

