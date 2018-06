Düsseldorf (AFP) Die insolvente Drogeriemarkt-Kette Schlecker ist endgültig Geschichte. Planmäßig um 15.00 Uhr schlossen am Mittwoch die zuletzt noch verbliebenen 2800 Läden, wie ein Sprecher der Insolvenzverwaltung in Düsseldorf bestätigte. Damit verlieren in Kürze knapp 14.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Weitere gut 10.000 Mitarbeiter waren bereits im März entlassen worden.

