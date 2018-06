München (AFP) In dem Schmiergeldprozess gegen das ehemalige Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesbank, Gerhard Gribkowsky, hat die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft für den Angeklagten gefordert. Gribkowsky habe sich der Bestechlichkeit in Tateinheit mit Untreue und Tatmehrheit der Steuerhinterziehung schuldig gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Christoph Rodler in seinem Plädoyer. Der Prozess habe gezeigt, dass er von Formel-1-Chef Bernie Ecclestone für den Verkauf der Anteile der BayernLB an der Rennserie 44 Millionen Dollar Schmiergeld kassiert und nicht versteuert habe. Das hohe Strafmaß begründete der Ankläger mit der hohen Schmiergeldsumme.

