München (AFP) Um krankheitsbedingte Ausgaben steuermindernd geltend machen zu können, ist nun doch wieder ein vorab eingeholtes amtsärztliches Attest erforderlich. Die entsprechende Gesetzesänderung aus 2011 ist rechtmäßig und auch rückwirkend wirksam, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in einem am Mittwoch in München veröffentlichten Urteil entschied. (Az: VI R 74/10)

